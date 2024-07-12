Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя и вряд ли смогут изменить свое положение. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он заявил, что ВСУ показывают ужасные результаты на поле боя, а Россия одерживает верх.

«Сложно отрицать, что русские могут выиграть. Так или иначе, трудно представить, как украинцы смогут переломить ситуацию», — заявил профессор.

12 июля бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.

До этого Риттер заявил, что Россия побеждает Украину, которая стремительно слабеет.

Ранее Зеленского упрекнули в ЕС за частые просьбы о помощи Украине.