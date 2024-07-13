Посол объяснил, почему шаги НАТО ведут к столкновению с Россией

Подтвержденный саммитом НАТО курс означает продолжение подготовки альянса к прямому военному столкновению с Россией, которое может привести к глобальной катастрофе. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин, слова которого передает ТАСС.

Дипломат отметил, что в принятых на саммите НАТО документах зафиксирована конфронтационная политика, нацеленная на эскалацию конфликта на Украине.

«Звучат заявления о том, что Украина должна победить, не предлагается альтернативных идей. Речь идет о продолжении накачки киевского режима все более современным и разрушительным оружием, его финансовой поддержке.

Осуществляются шаги по милитаризации стран НАТО, повышению потенциала военной промышленности участников альянса. Продолжается реализация оборонных планов, одобренных год назад», — заявил посол.

По его мнению, все это предполагает подготовку НАТО к войне с «сопоставимым по силе противником». А такой противник у альянса на сегодняшний день просматривается один — Россия, добавил дипломат.

12 июля издание Advance написало, что на прошедшем саммите Североатлантического альянса Украине намекнули на необходимость продолжения конфликта на Украине.

В публикации говорится, что Вашингтон навязывает Киеву роль того, кто обязан «победить Путина». Авторы статьи отмечают, что в итоге Украина может потерпеть сокрушительное поражение и в итоге просто перестанет существовать на карте мира.

Ранее в США признали, что НАТО взяло курс на войну с Россией.