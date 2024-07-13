Премьер Австралии призвал Россию «отвалить»

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз призвал Россию перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Его слова передает издание Reuters.

Альбаниз велел России «отвалить», отвечая на критику в разжигании антироссийских настроений из-за ареста супружеской пары за шпионаж.

«РФ должна понять наш посыл — отвалите. Россия занимается шпионажем по всему миру», — сказал он.

Так австралийский премьер прокомментировал критику российской стороны за разжигание в Австралии «антироссийской паранойи» в связи с обвинением российской пары, имеющей гражданство Австралии, в шпионаже. При этом никаких доказательств пока обнаружено не было.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией насчет задержания супругов Игоря и Киры Королевых в Австралии, которых подозревают в попытке передать информацию российским спецслужбам.

О задержании Королевых стало известно 12 июля. Силовики нагрянули к ним в их доме в Брисбене. Как рассказал глава федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более десяти лет живут в Австралии.

По его словам, россиянка несколько лет служила рядовой в австралийской армии в должности техника по информационным системам. Предполагается, что в один из отпусков она совершила тайную поездку в РФ. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Сотрудники правоохранительных органов Австралии уверены, что задержанные специально искали эти сведения для передачи их российским властям. При этом о какой именно информации идет речь, в публикации не уточняется. Известно только, что супружеской паре «предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности».

Ранее полиция Австралии показала видео задержания «российского шпиона».