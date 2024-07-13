Новый президент Ирана выступил с обличительным заявлением в адрес Запада

Запад намеренно создал кризис вокруг иранской мирной ядерной программы, Тегеран призывает Вашингтон изменить свой подход. Об этом в статье для Tehran Times заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«США и их западные союзники злонамеренно использовали режим ядерного нераспространения, чтобы сфабриковать кризис в отношении иранской мирной ядерной программы», — подчеркнул глава государства.

При этом он обратил внимание, что Соединенные Штаты одновременно с этим «поддерживают ядерный арсенал» Израиля.

Президент Ирана обратил внимание, что доктрина государства, посвященная обороне, не содержит положений о ядерном оружии, в этой связи Пезешкиан призвал Вашингтон изменить свою политику в отношении иранской ядерной программы.

До этого Пезешкиан пообещал выстроить со всеми странами баланс отношений. Одним из ключевых приоритетов во внешней политике Пезешкиан назвал продолжение расширения сотрудничества с Россией, особенно в рамках БРИКС.

Ранее новый президент Ирана захотел приехать в Казань ради договора с РФ.