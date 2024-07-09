Новый президент Ирана захотел приехать в Казань ради договора с РФ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Тегеран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой в октябре на саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщает агентство IRNA.



В ходе беседы с Путиным, которая состоялась вечером 8 июля, Пезешкиан отметил, что документы для подписания соответствующего соглашения уже готовы.

«Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и, несомненно, будем эти отношения укреплять», — цитирует агентство слова иранского политика.

По данным IRNA, во время телефонного разговора Пезешкиан отметил важность сотрудничества двух стран на международных площадках и заверил, что новое правительство Ирана сделает все возможное для реализации тех договоренностей с Россией, которые были достигнуты при его предшественнике Эбрахиме Раиси.

До этого Путин поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

Ранее Эрдоган заявил, что новый президент Ирана — турок.