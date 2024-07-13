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В Кремле пообещали регулярно обновлять личную страницу Путина

Песков пообещал, что личную страницу Путина на сайте Кремля будут обновлять

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Алексей Майшев/РИА Новости

Личную страницу президента России Владимира Путина с его биографией на сайте Кремля регулярно будут обновлять. Об этом сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, будет», — ответил на соответствующий вопрос Песков.

На этой неделе сайт Кремля впервые с 2018 года обновил раздел с биографией президента РФ. На странице появилось несколько новых глав о проведении в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, борьбы с коронавирусом, принятия поправок к конституции в 2020 году, специальной военной операции на Украине.

Прежняя версия заканчивалась переизбранием Путина на президентский срок в 2018 году.

На сайте Кремля включена информация о российском лидере как личного, так и профессионального характера. Приводятся воспоминания политика о семье, учебе и службе, а также упоминаются ключевые этапы развития Российской Федерации за время работы Путина на высших постах.

Ранее Путин заявил, что результаты президентских выборов отражают настроения граждан.

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