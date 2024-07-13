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Байден дал необычный совет тем, кто сомневается в его способностях

Байден призвал сомневающихся в его способностях «трогать и тыкать» его

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден призвал тех, кто сомневается в его способности участвовать в президентской гонке, «трогать и тыкать» его, а также задавать ему интересующие избирателей вопросы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на беседу американского лидера с членом конгресса США от демократов Майклом Левином.

«Вот почему я выхожу и позволяю людям трогать меня, тыкать меня, задавать мне вопросы… Я думаю, я знаю, что делаю, потому что правда в том — я собираюсь сказать нечто возмутительное — ни один президент за три года не сделал того, что мы успели за это время, кроме Франклина Рузвельта», — подчеркнул Байден в разговоре.

Как пишет газета, Левин стал уже 19 по счету членом конгресса, призвавшим Байдена уйти в отставку после его провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом.

Байден в ходе беседы с законодателем добавил, что он «должен выйти и показать людям все», чтобы развеять их сомнения.

До этого Байден признал, что делает много ошибок и оговорок в рамках своих публичных выступлений, а также часто путает имена.

Ранее экс-советник Пентагона обратился к Байдену с требованием уйти в отставку.

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