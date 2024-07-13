Экс-советник Пентагона обратился к Байдену с требованием уйти в отставку

Президенту США Джо Байдену необходимо покинуть свой пост и выйти из президентской гонки, американский лидер ставит под угрозу государство. Об этом на YouTube-канале организации Our Country Our Choice заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное», — подчеркнул он.

Как отметил Макгрегор, представители политического истеблишмента США используют престарелого Байдена в своих целях. Он также напомнил, что каждый день работы нынешнего президента Соединенных Штатов ставит под угрозу само государство.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с другими кандидатами.

Байден называл себя наиболее квалифицированным кандидатом на пост главы государства. Об этом он заявил в интервью ABC. Он также ответил на вопрос, проходил ли он тесты по здоровью и когнитивным способностям.

Ранее в США призвали Байдена подумать, сможет ли он победить Трампа.