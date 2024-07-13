Второй саммит по Украине назвали ловушкой Запада

Второй саммит по Украине, инициированный Киевом, является не более чем ловушкой коллективного Запада. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, «бессильный решить соперничество с РФ на поле боя Запад» ведет работу по перетаскиванию противостояния в дипломатическую сферу.

«Но это не более чем игра втемную и ловушка. Изолировать Россию не получилось, вот они и пытаются любыми путями усадить ее за стол переговоров, обвить своими обещаниями, любыми путями выиграть мир, а если быть точным, — взять паузу для перегруппировки», — заявил депутат.

Константинов также заявил, что реального мира, за который выступает президент России Владимир Путин, на Западе не хотят.

10 июля издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования конфликта с участием России до выборов президента США в ноябре.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего 2024 года. Дипломат сделал заявление на фоне переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее назвали одну из возможных стран, где проведут конференцию по Украине.