Постпред РФ при ОДКБ заявил, что Запад стремится «оттянуть» Армению от союзников

Страны Запада стремятся «оттянуть» Армению от союзников Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при организации Виктор Васильев.

«Они (страны Запада. – прим. ред.) стремятся не просто «вбить клин», но и фактически оттянуть Армению от ее союзников», — подчеркнул он, отметив, что все союзники по организации это осознают.

По словам Васильева, в России и в ОДКБ встревожены действиями внешних сил в регионе, а также властей Армении, которые могут привести к дестабилизации ситуации на Кавказе.

До этого Васильев подчеркивал, что ОДКБ видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране.

6 июля сообщалось о совместных армяно-американских военных учениях Eagle Partner 2024, которые пройдут в Армении с 15 по 24 июля.

Ранее в ОДКБ призвали все страны препятствовать проявлениям неонацизма.