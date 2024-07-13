Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ при ОДКБ заявил, что Запад стремится «оттянуть» Армению от союзников

Васильев: Запад хочет оттянуть Армению от ее союзников по ОДКБ

close
100%
Sergei Grits/AP

Страны Запада стремятся «оттянуть» Армению от союзников Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при организации Виктор Васильев.

«Они (страны Запада. – прим. ред.) стремятся не просто «вбить клин», но и фактически оттянуть Армению от ее союзников», — подчеркнул он, отметив, что все союзники по организации это осознают.

По словам Васильева, в России и в ОДКБ встревожены действиями внешних сил в регионе, а также властей Армении, которые могут привести к дестабилизации ситуации на Кавказе.

До этого Васильев подчеркивал, что ОДКБ видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране.

6 июля сообщалось о совместных армяно-американских военных учениях Eagle Partner 2024, которые пройдут в Армении с 15 по 24 июля.

Ранее в ОДКБ призвали все страны препятствовать проявлениям неонацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами