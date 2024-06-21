В ОДКБ призвали все страны препятствовать проявлениям неонацизма

Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали все государства направить усилия против проявлений фашизма и неонацистской идеологии. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел государств — членов ОДКБ, которое размещено на сайте МИД РФ.

«Призываем все государства и народы противодействовать проявлениям неофашизма и неонацистской идеологии, оправданию и героизации нацизма, пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве», — сказано в заявлении организации.

Кроме того, главы дипведомств назвали недопустимым и кощунственным героизацию нацистского движения и бывших членов «Ваффен-СС», возведение посвященных им памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных акций в целях прославления неонацизма.

В мае генпрокурор России Игорь Краснов заявил о жестком пресечении любых форм проявления неонацизма и попыток посягательства на суверенитет России.

Ранее Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением идей неонацизма.