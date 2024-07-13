Постпред Васильев: РФ и ОДКБ предлагали Западу диалог о безопасности

Россия и страны ОДКБ неоднократно предлагали странам Запада выстраивание новой системы безопасности, однако не получили ответа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

«Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог (по безопасности. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам постпреда РФ при организации, российская сторона и ОДКБ предлагали также Западу соблюдать ключевой принцип – не обеспечивать свою безопасность за счет других государств.

Васильев отметил, что соответствующие предложения не нашли отклик на Западе.

До этого Васильев сообщал, что ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии.

Ранее политолог назвал игрой в кошки-мышки выход Армении из ОДКБ.