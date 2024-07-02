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Политолог назвал игрой в кошки-мышки выход Армении из ОДКБ

Политолог Халатян: Армения пытается добиться того, чтобы ее выгнали из ОДКБ

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян в интервью Pravda.Ru прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о планах выхода республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Тут идет игра в кошки-мышки. На мой взгляд, Пашинян уже принял решение о выходе из ОДКБ. Отказом от финансирования ОДКБ он добивается того, чтобы другие страны — члены организации исключили Армению из ОДКБ и это можно было бы преподнести обществу в виде факта, что Армению выгнали», — отметил политолог.

При этом эксперт не считает нынешнюю политику Армении верной, поскольку у страны уже есть два противника в регионе — Турция и Азербайджан. Запад же, по его словам, не обещает Еревану помощи в противостоянии с указанными государствами.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

До этого пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет финансировать ОДКБ. Также, по ее словам, Ереван не будет участвовать в утверждении бюджета организации на 2024 год.

Ранее в России призвали исключить Армению из ОДКБ.

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