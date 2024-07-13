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В офисе Зеленского сделали заявление об ударах вглубь России

Ермак: НАТО может снять ограничения на удары вглубь России

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Denis Balibouse/Reuters

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не обсуждали заморозку конфликта на Украине, а наоборот, речь шла о снятии ограничений на удары вглубь России. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что Украине до сих пор не позволяют наносить удары вглубь России. Разные страны НАТО имеют разные позиции по этому вопросу.

«Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос (по снятию ограничений наносить удары по России - ред.)... думаю, что мы получим это решение», — сказал он.

Недавно глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Западу необходимо поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь территории России. Он считает, что это верный способ «справиться с эскалацией» ситуации на Украине со стороны России.

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американский конгресс выступает за снятие ограничений с украинских войск на удары по территории РФ.

Ранее в Белом доме высказались о возможной отмене запрета для ВСУ на удары по России.

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