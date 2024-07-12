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Рябков: диалог о стратегической стабильности с США невозможен по определению

В МИД России назвали невозможным диалог с США по стратегической стабильности

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MFA Russia/Global Look Press

Диалог между Россией и США по стратегической стабильности в текущих условиях «невозможен по определению». Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, «диалог сведен к минимуму не по нашей инициативе». Есть аспекты, где российская сторона не подтверждает по принципиальным соображениям готовность пойти навстречу пожеланиям Штатов. Он уточнил, что имеет в виду диалог по стратегической стабильности и по перспективам контроля над ядерными вооружениями.

«Они нас считают противником, который должен потерпеть поражение, наряду с этим не моргнув глазом предлагают вести такой диалог. Это невозможно по определению», — заявил Рябков.

4 июля президент России Владимир Путин заявил, что возобновление переговоров по стратегической стабильности между РФ и США требует «доброй воли» со стороны американского руководства.

14 июня Путин выступил в МИД РФ, заявив о необходимости российскому руководству проработать свою систему «равной и неделимой» безопасности в Евразии. Кроме того, глава государства обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности.

Ранее в США сообщили о готовности к переговорам с РФ по вопросу ядерных рисков.

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