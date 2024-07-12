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Американист назвал сильным ходом встречу Орбана с Трампом

Политолог Дробницкий: встреча Орбана и Трампа была полезна для них обоих

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Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и кандидата в президенты США Дональда Трампа является сильным ходом, поскольку выгодна для них обоих. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал американист Дмитрий Дробницкий. Первый, по его словам, повысил свой политический вес в Европе, а второй получил преимущество перед соперником по предвыборной гонке — Джо Байденом.

«У Орбана есть свой план. Венгр хочет опираться на две силы: популистов в Европарламенте, которые пусть не имеют большинства, но являются весомым голосом, а также на «заокеанского патрона». Вполне может быть, что в 2025 году премьер Венгрии заявит европейским чиновникам: «Где ваш Байден? А Трамп — в Белом доме», — иронично высказался политолог.

Он добавил, что у Трампа теперь есть «свой человек» в Европе, который поговорил с президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином, а теперь и рассказал подробности переговоров.

12 июля Орбан встретился с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с Зеленским, а спустя несколько дней прилетел в Москву и встретился с Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Ранее Белый дом назвал авантюризмом миротворческие усилия Орбана.

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