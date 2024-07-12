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Посол рассказал о работе над договором о партнерстве между Россией и Ираном

Договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в обозримом будущем

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Shutterstock

Посол России в Иране Алексей Дедов заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет заключен в обозримом будущем. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что в обозримом будущем этот договор будет заключен, и это придаст новый, очень серьезный, сильный импульс дальнейшему качественному развитию российско-иранских отношений», — заявил он.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. Встреча состоялась на полях Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.

8 июля Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. 6 июля иранский избирком объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, которые проводились после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее Эрдоган заявил, что новый президент Ирана — турок.

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