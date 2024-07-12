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В Венгрии заявили о нападках «сторонников войны» на Орбана

Правительство Венгрии: сторонники войны нападают на мирную миссию Орбана

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Алексей Майшев/РИА Новости

В правительстве Венгрии заявили, что сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию страны и ее премьер-министра Виктора Орбана, но мир необходим. Таким образом в правительстве ответили на решение Европарламента не приглашать Орбана на традиционную встречу со страной – председателем Совета ЕС из-за его внешнеполитической активности, передает РИА Новости.

«Сторонники войны в Брюсселе выступают против венгерской миротворческой миссии, поэтому они нападают сейчас на председательство Венгрии в Евросоюзе и премьер-министра Венгрии. Мир необходим, и ради мира надо действовать», — заявили в правительстве.

Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва, несмотря на тот факт, что Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС. Обычно лидер страны, начинающей полугодовое председательство в совете, выступает перед парламентом.

12 июля Виктор Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп собирается найти решение для урегулирования конфликта на Украине, это хорошая новость.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Ранее в ЕС захотели провести встречу ради обсуждения «нарушений» Венгрии.

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