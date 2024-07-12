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Япония высказалась в адрес России из-за поездки Трутнева на Курилы

Япония выразила России протест из-за поездки Юрия Трутнева на Итуруп

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Министерство иностранных дел Японии выразило России протест из-за поездки полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает ТАСС.

Внешнедипломатическое ведомство Японии заявило, что поездка Трутнева «противоречит японской позиции и является совершенно неприемлемой».

Трутнев посетил Сахалинскую область 11 июля. В четверг он нанес визит в Южно-Сахалинск, а в пятницу продолжил рабочую поездку на Итурупе.

12 июля стало известно, что Россия приняла решение приостановить с 15 июля сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за инцидента с маяком. Отмечается, что в интересах предотвращения возможных инцидентов Россия приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Курильские острова являются суверенной российской территорией. Он подчеркнул, что Курилы стали российскими в результате Второй мировой войны, и ее итоги не подлежат пересмотру.

Ранее Захарова резко ответила Японии по поводу Курильских островов.

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