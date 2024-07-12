Россия запретила Японии добывать морскую капусту в зоне Курил

Россия приняла решение приостановить с 15 июля сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за инцидента с маяком. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Некоторое время назад Япония по дипломатическим каналам запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке, который расположен на острове Сигнальный. При этом, как указали в российском МИДе, информации о неисправности от других участников судоходства в этом районе не поступало.

В сообщении также говорится, что от российской стороны «потребовали» возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты.

В связи с этим российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Курильские острова являются суверенной российской территорией. Он подчеркнул, что Курилы стали российскими в результате Второй мировой войны, и ее итоги не подлежат пересмотру.

16 апреля правительство Японии назвало южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными» Российской Федерацией. В ежегодном докладе японского МИД под названием «Синяя книга» говорится, что больше всего озабоченность в японско-российских отношениях вызывает «вопрос северных территорий». Так Токио называет Курильские острова.

Ранее Захарова резко ответила Японии по поводу Курильских островов.