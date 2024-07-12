Орбан показал кадры встречи с Трампом

Премьер-министр Венгрии показал кадры своей встречи с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом во Флориде. Венгерский премьер опубликовал видео в социальной сети X.

Политики встретились в резиденции Трампа в поместье Мар-а-Лаго.

До этого сообщалось, что Орбан обсудил с Трампом мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

Венгерский премьер рассказал, что Трамп собирается найти решение для урегулирования конфликта на Украине, это хорошая новость.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Орбан не передавал посланий Дональду Трампу от президента России Владимира Путина.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Орбан смог избежать «проклятия» Зеленского.