Шольц ушел от ответа по теме покушения на главу немецкой Rheinmetall

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал комментировать информацию СМИ о предотвращении покушения на генерального директора крупной немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает Reuters.

«Я не буду комментировать сообщение о российском заговоре с целью убийства генерального директора Rheinmetall», — сказал Шольц.

11 июля телеканал CNN сообщил, что американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора Rheinmetall, которое планировала Россия.

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что информация CNN не содержит «сколь-нибудь серьезную аргументацию» и основывается «на неких анонимных источниках».

По его словам, все это подается в стиле «очередных фейков», поэтому к этому заявлению нельзя относиться серьезно.

Ранее глава Rheinmetall назвал себя счастливым человеком после информации о срыве покушения.