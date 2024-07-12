Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отвергли намерение ликвидировать главу немецкого производителя оружия

Песков назвал фейком сообщения о планах РФ по ликвидации главы Rheinmetall

close
100%
Global Look Press

Информация в СМИ о планах России ликвидировать гендиректора крупной немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера подана в стиле фейков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

По его словам, Кремлю очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые «не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках».

«Все это подается в стиле очередных фейков, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», — сказал Песков.

11 июля телеканал CNN сообщил, что американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора Rheinmetall.

По его данным, в начале этого года американская разведка обнаружила, что российское правительство планировало избавиться от Паппергера. Как пишет CNN, у РФ было много планов, но этот оказался «наиболее продуманным». Когда американцы узнали о нем, они сообщили Германии, чьи службы безопасности смогли защитить главу компании и помешать заговору.

Как считает CNN, он был «очевидной целью», так как Rheinmetall является крупнейшим и наиболее успешным немецким производителем 155-мм артиллерийских снарядов, которые поставляются Украине. Кроме того, компания открыла на украинской территории завод по производству бронетехники.

Ранее глава Rheinmetall назвал себя счастливым человеком после информации о срыве покушения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами