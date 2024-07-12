В Кремле отвергли намерение ликвидировать главу немецкого производителя оружия

Информация в СМИ о планах России ликвидировать гендиректора крупной немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера подана в стиле фейков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

По его словам, Кремлю очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые «не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках».

«Все это подается в стиле очередных фейков, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», — сказал Песков.

11 июля телеканал CNN сообщил, что американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора Rheinmetall.

По его данным, в начале этого года американская разведка обнаружила, что российское правительство планировало избавиться от Паппергера. Как пишет CNN, у РФ было много планов, но этот оказался «наиболее продуманным». Когда американцы узнали о нем, они сообщили Германии, чьи службы безопасности смогли защитить главу компании и помешать заговору.

Как считает CNN, он был «очевидной целью», так как Rheinmetall является крупнейшим и наиболее успешным немецким производителем 155-мм артиллерийских снарядов, которые поставляются Украине. Кроме того, компания открыла на украинской территории завод по производству бронетехники.

Ранее глава Rheinmetall назвал себя счастливым человеком после информации о срыве покушения.