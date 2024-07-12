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Песков рассказал, передавал ли Путин послания Трампу через Орбана

Песков: Путин не передавал посланий Трампу через Орбана и не знал об их встрече

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий Дональду Трампу от президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, передавал ли Путин письма Трампу.

Также Песков заявил, что Орбан не рассказывал Путину о том, что собирается встретиться с Трампом.

До этого Орбан встретился с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

12 июля Орбан заявил, что Дональд Трамп собирается найти решение для урегулирования конфликта на Украине, это хорошая новость. Кроме того, венгерский премьер-министр назвал Трампа президентом США.

Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться, следует добиться мира как можно быстрее.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Ранее Белый дом нелестно охарактеризовал миротворческие усилия Орбана.

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