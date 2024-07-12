В Кремле не считают пророческой оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Так на соответствующий вопрос Life ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не думаю», — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, Байден накануне назвал украинского президента Владимиром Путиным, заявив, что он обладает «не только мужеством, но и решимостью». СМИ позже написали, что оговорка американского лидера затмила его речь. Подчеркивается, что на фоне недовольства демократов Байденом Вашингтон находится в напряжении – его кандидатуру на предстоящих выборах считают обреченной.

В Совфеде ранее заявили, что Шольц «был посрамлен» из-за Байдена.