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Посольство России назвало паранойей арест «шпионов» в Австралии

Посольство: арест россиян в Австралии — новая волна антироссийской паранойи

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ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Посольство России в Австралии назвало информацию об аресте россиян по обвинению в попытке шпионажа новой волной антироссийской паранойи. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве заявили, что сейчас широко распространяется информация об аресте в Брисбене супругов Киры и Игоря Королевых, имеющих российское и австралийское гражданство. Их обвиняют в попытке шпионажа в пользу России.

«Цель этой кампании очевидна — поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии», — сказали в дипмиссии.

До этого телеканал ABC, ссылаясь на главу федеральной полиции Риса Кершоу, сообщал о задержании местной супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Под стражей оказались 62-летний мужчина и его 40-летняя жена.

По словам Кершоу, россиянка несколько лет служила рядовой в Вооруженных силах Австралии в должности техника по информационным системам. Глава полиции отметил, что в один из отпусков она в одиночку совершила тайную поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали граждан РФ, Армении и Украины.

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