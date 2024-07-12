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Оговорка Байдена о Путине на саммите НАТО затмила выступление президента

WSJ: оговорка Байдена о Путине на саммите привлекала больше внимания, чем речь

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Nathan Howard/Reuters

Оговорка президента США Джо Байдена на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда он перепутал украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, вызвала большее внимание, чем сама речь американского президента на мероприятии. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Один бывший чиновник администрации сказал, что получил больше сообщений об оплошности Байдена, когда он представил... Владимира Зеленского как Путина... чем обо всем, что он сказал на сцене», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что Вашингтон «уже неделю» находится в напряжении из-за недовольства демократов Байденом, и многие уже считают его кандидатуру обреченной.

До этого премьер Италии Джорджа Мелони сочла, что Байден провел «хороший саммит» и «произвел хорошее впечатление».

На саммите НАТО в Вашингтоне в среду Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

Ранее в США признали, что НАТО препятствует миру на Украине.

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