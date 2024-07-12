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Экс-депутат Рады: Орбан смог избежать «проклятия» Зеленского

Политик Царев: Орбан находится на острие мировой политики

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Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv с иронией отметил, что избежать «проклятия» украинского лидера Владимира Зеленского, вероятно, смог только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава венгерского кабмина, по его словам, сделал правильный выбор, наведавшись в Кремль.

«Ну и правильно, что приехал. Потому что, видите, как: у всех, кто встречался с Зеленским, судьба складывается не очень хорошо. Орбан после Путина карму-то подправил, все нормально», — сказал Царев.

Он добавил, что сторонников того курса, которому следует Орбан, становится все больше.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Также глава венгерского кабмина встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Венгрия обратилась с просьбой к НАТО по Украине.

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