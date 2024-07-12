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Эксперт раскрыл очередной шаг Запада на пути ядерной эскалации против РФ

Эксперт Постол: появление в ФРГ новых ракет США стало шагом в ядерной эскалации

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Global Look Press

Размещение американского дальнобойного оружия на территории Германии является шагом на пути ядерной эскалации со стороны Запада, Россия не может игнорировать соответствующие действия со стороны США. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский эксперт в области противоракетной обороны (ПРО) Теодор Постол.

«Мне сложно понять, каким образом правительство России будет способно игнорировать столько чрезвычайно серьезную эскалацию Соединенными Штатами ядерной угрозы с их стороны в адрес России», - подчеркнул он.

Шаги США и ФРГ показывают перспективу появления в Германии модификации системы ПРО Aegis Ashore, которая уже существует на севере Польши. Посредством этой системы, отметил эксперт, можно применять и ракеты с ядерным оснащением.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о размещении американских ракет средней и малой дальности в Германии стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Ранее в Совфеде допустили размещение ракет РФ на Кубе или в КНДР в ответ США.

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