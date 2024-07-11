В Совфеде допустили размещение ракет РФ на Кубе или в КНДР в ответ США

Россия в ответ на размещение дальнобойного оружия на территории Германии могла бы разместить свои ракеты на Кубе, в Северной Корее, Никарагуа или Венесуэле. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что, если мы сможем договориться с той же Кубой, мы можем разместить (ракеты в ответ на действия США. – прим. ред.) на Кубе. Если мы договоримся с той же Северной Кореей — то и в Северной Корее», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, не исключен также вариант размещения российских ракет в Венесуэле и Никарагуа.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о размещении американских ракет средней и малой дальности в Германии стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее посол России увидел опасность в появлении ракет США в Германии.