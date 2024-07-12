В МИД РФ высказались об укреплении границы с Абхазией после перестрелки

В МИД России не видят необходимости в укреплении границы между РФ и Абхазией после инцидента с перестрелкой там 23 июня. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«В части, касающейся МИД России, необходимости в дополнительном укреплении госграницы с Абхазией не видим», — подчеркнул он.

До этого Гагрский районный суд арестовал еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии на два месяца.

Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по четырем статьям уголовного кодекса страны из-за стрельбы на границе.

По данным ведомства, 23 июня в районе села Гячрыпш, Гагрского района, злоумышленники подъехали к контрольно-пропускному пункту «Псоу» на белой иномарке. Они 27 раз выстрелили из автомата Калашникова. В результате один из мужчин был ранен в брюшную полость, другой — в грудь, третий — в ногу. Находившаяся рядом женщина получила огнестрельное ранение правого плеча.

Ранее были установлены личности участников перестрелки на границе России и Абхазии.