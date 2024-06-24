Установлены личности участников перестрелки на границе России и Абхазии

МВД Абхазии сообщило, что установлены личности всех семерых участников перестрелки на границе с Россией. Сообщение приводит пресс-служба ведомства.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, имевшее место 23 июня у автомобильного въезда на территорию ТП КПП «Псоу», установлены все участники перестрелки – семь человек. Задержаны трое граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также было установлено место нахождения еще одного подозреваемого за пределами Республики Абхазия, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне.

Правоохранительные органы Абхазии по факту перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией возбудили уголовное дело.

Глава министерства внутренних дел Абхазии Роберт Киут подчеркнул, что все участники конфликта являются гражданами республики. В настоящее время осуществляется их розыск. Расследованием занимается прокуратура Гагрского района.

Ранее в Баку находившийся в розыске мужчина устроил стрельбу по полицейским.