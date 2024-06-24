Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Установлены личности участников перестрелки на границе России и Абхазии

МВД Абхазии установило личности всех подозреваемых в перестрелке на границе с РФ

close
100%
«Любимый Сочи»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Любимый Сочи»

МВД Абхазии сообщило, что установлены личности всех семерых участников перестрелки на границе с Россией. Сообщение приводит пресс-служба ведомства.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, имевшее место 23 июня у автомобильного въезда на территорию ТП КПП «Псоу», установлены все участники перестрелки – семь человек. Задержаны трое граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также было установлено место нахождения еще одного подозреваемого за пределами Республики Абхазия, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне.

Правоохранительные органы Абхазии по факту перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией возбудили уголовное дело.

Глава министерства внутренних дел Абхазии Роберт Киут подчеркнул, что все участники конфликта являются гражданами республики. В настоящее время осуществляется их розыск. Расследованием занимается прокуратура Гагрского района.

Ранее в Баку находившийся в розыске мужчина устроил стрельбу по полицейским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами