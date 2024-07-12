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В США признали, что пресс-конференция не помогла Байдену

NYT: еще три демократа призвали Байдена покинуть гонку после пресс-конференции

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Nathan Howard/Reuters

Сразу после пресс-конференции президента США Джо Байдена по итогам саммита НАТО в Вашингтоне еще трое демократов призвали главу государства отказаться от президентской гонки. Об этом пишет The New York Times.

«Через несколько минут после окончания мероприятия по меньшей мере еще трое демократов из Палаты представителей призвали Байдена отказаться от участия в качестве кандидата», — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечается, в целом выступление Байдена на пресс-конференции было более стабильным, чем на дебатах с Трампом.

Как подчеркивает газета, реальность такова, что каждое публичное появление с настоящего момента и до ноября «будет тщательно проверяться на предмет доказательств немощи».

До этого сообщалось, что ошибки президента США Джо Байдена, допущенные им в ходе выступления на саммите НАТО и пресс-конференции по итогам мероприятия, усилили опасения общественности по поводу его умственных способностей.

Ранее Байден перепутал Си Цзиньпина с Путиным.

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