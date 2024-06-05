Байден перепутал Си Цзиньпина с Путиным

Президент США Джо Байден перепутал председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, говоря о введении новых пошлин в отношении Китая. На это обратил внимание телеканал Fox Business.

В интервью журналу Time Байден заявил, что, хотя большинство экономистов согласны с тем, что тарифы повысят цены для американских потребителей, недавно объявленные пошлины на торговые отношения с Китаем не повлияют.

«Нет, потому что вот в чем дело. Есть разница. Я с самого начала дал понять Путину, что — я нет, мы не участвуем… Например, [Дональд] Трамп хочет ввести 10%-ю пошлину на все, поднять цены на все в Америке», — сказал Байден.

Time добавил к стенограмме интервью примечание, что Байден в своем заявлении, похоже, имел в виду Си Цзиньпина, а не Путина.

В апреле американский лидер во время выступления на предвыборном мероприятии оговорился, заявив, что администрации США нельзя доверять.

Ранее Байден прокомментировал свое решение словами «я этого не делал».