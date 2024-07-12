Трамп: украинский конфликт не должен был начинаться

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине не должен был начинаться, следует добиться мира как можно быстрее. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Должен быть мир, и быстро. Слишком много жертв в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал Трамп.

Так он прокомментировал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он отметил, что на встрече с бывшим хозяином Белого дома они обсудили способы достижения мира.

В июне Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Он также пообещал, что предотвратит третью мировую войну.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле 2023 года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик предложил обратиться к главе российского государства с просьбой решить этот конфликт.

Бывший лидер Соединенных Штатов также пообещал сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

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