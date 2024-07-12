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Трамп: украинский конфликт не должен был начинаться

Трамп заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начинаться

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Charly Triballeau/AP

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине не должен был начинаться, следует добиться мира как можно быстрее. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Должен быть мир, и быстро. Слишком много жертв в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал Трамп.

Так он прокомментировал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он отметил, что на встрече с бывшим хозяином Белого дома они обсудили способы достижения мира.

В июне Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Он также пообещал, что предотвратит третью мировую войну.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле 2023 года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик предложил обратиться к главе российского государства с просьбой решить этот конфликт.

Бывший лидер Соединенных Штатов также пообещал сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

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