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Демократы выступят против Байдена после оговорок на саммите

Telegraph: оговорки Байдена сильнее навредят его избирательной кампании

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Nathan Howard/Reuters

Президент США Джо Байден вызвал негодование после своих заявлений о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе. По мнению редактора Telegraph Тони Дайвера, это принесло позор и может серьезно навредить избирательной кампании демократов.

На саммите НАТО в Вашингтоне в среду, Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

«Его неосторожные промахи с именами близких союзников почти превратили Америку в объект насмешек на мировой арене... Сегодняшние инциденты почти гарантируют дальнейшее сокращение поддержки со стороны демократов», — отметил автор статьи в Telegraph.

По мнению журналиста, интерес и уважение к Байдену на саммите НАТО быстро сменились ужасом после его ошибок. Президенту Франции и канцлеру Германии пришлось оперативно исправлять просчеты Байдена перед журналистами.

Редактор подчеркнул, что на саммите НАТО Байден упустил возможность продемонстрировать себя как сильного и серьезного лидера перед избирателями.

«Если в начале недели позиция г-на Байдена казалась неустойчивой, то сегодня кажется, что его политическому будущему пришел конец. Предстоящие дни будут для него сложными», — заключил журналист.

Также газета Daily Mail написала, что помощники президента США Джо Байдена годами скрывали от общественности снижение когнитивных способностей главы государства.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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