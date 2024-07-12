В Германии подняли вопрос о возможности мирного договора России и Украины в 2022 году

Член бундестага Германии Йенс Шпан поднял вопрос о возможности мирного договора между Россией и Украиной во время встречи лидеров НАТО 24 марта 2022 года. Об этом сообщает «Лента.ру».

В парламентском запросе депутат поинтересовался о том, какую позицию заняло правительство Германии и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 24 марта 2022 года.

В ответе статс-секретаря министерства иностранных дел Германии Сюзанны Бауманн подчеркивается, что федеральное правительство принципиально не комментирует содержание конфиденциальных переговоров с союзниками и партнерами.

До этого американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что имеет в своем распоряжении текст соглашения о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности, который обсуждали представители России и Украины в 2022 году.

Отмечается, что данный документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». В нем содержатся 18 статей и шесть приложений.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», понимая при этом все юридические тонкости. Он добавил, что без участия России выйти на мирное урегулирование украинского вопроса невозможно.

Ранее Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом.