Байден пообещал не оставлять Украину без поддержки США

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен уступать российскому лидеру Владимиру Путину и оставлять Украину без поддержки. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства провел пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, который состоялся с 9 по 11 июля. Во время мероприятия он обратил внимание, что никогда «не склонится» перед Путиным.

«Я не оставлю Украину. Я буду поддерживать НАТО сильным. Мы делали именно это, и именно это мы продолжим делать», — сказал Байден.

Кроме того, американский лидер высказался о важности Североатлантического альянса для США. По его словам, от дальнейшей политики Вашингтона в отношении этой организации зависит национальная безопасность страны.

«Здесь дело в том, в каком мире мы будем жить в последующие десятилетия», — резюмировал глава государства.

11 июля помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон намерен продолжить помогать Киеву даже после завершения боевых действий. То же касается еще более 20 стран, которые подписали с Украиной двусторонние соглашения в сфере безопасности.

Ранее в Государственном департаменте США ответили на жалобы Украины на нехватку помощи.