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Байден рассказал, как бы он отреагировал на звонок Путина

Байден заявил о готовности говорить с Путиным, если бы он ему позвонил

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AP

Президент США Джо Байден был бы готов говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, если бы он ему позвонил. Американский лидер сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Думаю, я готов разговаривать с любым лидером, который хочет поговорить, в том числе, если бы Путин позвонил мне и выразил желание побеседовать», — сказал хозяин Белого дома.

Он добавил, что его последний телефонный разговор с президентом РФ был посвящен работе над соглашением по контролю над вооружениями в космосе. При этом Байден не стал уточнять, когда именно состоялась эта беседа с Путиным.

26 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пока не планирует созваниваться с американским коллегой.

Один из последних телефонных разговоров Путина и Байдена, о которых известно общественности, состоялся 12 февраля 2022 года — за 12 дней до начала специальной военной операции (СВО). Главы двух государств около часа общались по защищенной связи, уделив больше всего внимания ситуации на Украине.

Ранее Байден оценил влияние украинского кризиса на мир.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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