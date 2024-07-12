Турция хочет стать полноправным членом ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в столице США заявил, что его страна стремится стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляцию мероприятия вел телеканал TRT Haber.

Глава республики организовал встречу с журналистами после завершения саммита НАТО. Последний состоялся в Вашингтоне в период с 9 по 11 июля.

«Целью Турции <...> является полноправное членство в ШОС. Теперь она должна присоединиться к «шанхайской пятерке», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он уже обсуждал этот вопрос с главами РФ и КНР. При этом президент республики обратил внимание, что сейчас его страна имеет статус наблюдателя в ШОС.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В том числе на нем присутствовал Эрдоган, который после завершения мероприятия объявил о намерении Анкары вступить в организацию.

В настоящее время в ШОС входят РФ, КНР, Индия, Казахстан, Пакистан, Узбекистан, Иран, Киргизия и Таджикистан. С недавних пор к организации присоединилась и Белоруссия.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о существовании сил, мешающих развитию отношений Москвы и Анкары.