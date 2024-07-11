Зеленский рассказал Байдену о новом «саммите мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что хочет провести еще один «саммит мира» в 2024 году. Запись встречи глав государств опубликована на YouTube-канале украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что второй «саммит мира» нужен в этом году. Также президент Украины поблагодарил американскую сторону за участие в первом саммите, который состоялся в Швейцарии.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия не соглашается на ультиматумы и не планирует принимать участие в предстоящем саммите по Украине.

Он отметил, что в России слышат «прежнюю риторику в бесполезной попытке протолкнуть абсолютно тупиковую и ультимативную «формулу Зеленского», а также видят «усердное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса».

Россия не принимает подобные ультиматумы и не планирует участвовать в подобных «саммитах», заключил заместитель главы российского МИД.

До этого Зеленский пожаловался на атаку со стороны западных СМИ.