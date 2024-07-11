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Источник подтвердил СМИ, что Трамп и Орбан встретятся в среду во Флориде

РИА Новости: Трамп и Орбан встретятся в среду во Флориде

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Бывший президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в среду вечером в своем поместье во Флориде. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Могу подтвердить», — сказал источник, знакомый с расписанием экс-главы Белого дома.

Предполагается, что встреча двух политиков состоится после завершения саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне.

До этого агентство Bloomberg написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после саммита НАТО в Вашингтоне.

Визит Орбана состоится после серии зарубежных поездок, включая встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным и в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан также посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Премьер-министр намерен продолжить свою миротворческую деятельность и использовать возможность саммита НАТО в Вашингтоне для этой цели.

Источник Bloomberg подчеркнул, что Трамп не просил Орбана участвовать в разработке мирного соглашения между Россией и Украиной. Дополнительные детали предстоящей встречи не раскрываются.

Ранее Белый дом нелестно охарактеризовал миротворческие усилия Орбана.

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