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Путин оценил важность обратной связи власти с людьми

Путин: важно, чтобы люди могли донести до власти свои ожидания

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации в рамках встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил о важности обратной связи властей с людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что главное, чтобы была обратная связь с людьми, гражданами, с петербуржцами, чтобы люди могли донести до всех уровней власти то, чего они ожидают от их работы.

По словам президента, особенно это важно по вопросу благоустройства.

До этого Путин назвал давно назревшим решение об введении индексации пенсий для работающих пенсионеров.

По его словам, «привести в порядок» ситуацию с пенсиями работающих пожилых людей было нужно уже давно.

8 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Индексация пенсионных выплат работающим пенсионерам в РФ была прекращена в 2016 году. Закон об отмене индексации Путин подписал в декабре 2015 года. При этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году президент России поручил ее возобновить.

Ранее Путин рассказал о роли нацвалют в расчетах БРИКС.

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