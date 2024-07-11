Посол России увидел опасность в появлении ракет США в Германии

Возможное размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года является деструктивным и опасным шагом. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, слова которого передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что немецкие политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения таких ракет на своей территории.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что Россия давно начала готовить ответ на планы США разместить ракеты в Европе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о размещении американских ракет средней и малой дальности в Германии стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в Германии.