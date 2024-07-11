Бельгия передаст ВСУ боеприпасы для F-16

Бельгия и другие страны-члены Североатлантического альянса намерены обеспечить ВСУ боеприпасами для американских истребителей F-16. Об этом на саммите НАТО заявил и. о. премьер-министра Александр Де Кроо.

«Что касается боеприпасов, то ряд стран, в том числе Бельгия, пообещали предоставить необходимое для снаряжения самолетов F-16», — подчеркнул он.

Де Кроо назвал такой шаг со стороны Запада важным, поскольку он поможет обеспечить Украине надлежащий уровень противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что страны Запада собираются нарастить поставки истребителей F-16 Украине и передавать самолеты целыми эскадрильями.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что истребители F-16 должны поступить на Украину этим летом. Он уточнил, что передача истребителей идет из Дании и Нидерландов.

Ранее летчик рассказал, как Украина собирается использовать истребители F-16.