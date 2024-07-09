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Летчик рассказал, как Украина собирается использовать истребители F-16

Командир группы Су-30СМ: Украина будет использовать истребители F-16 для засад

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Воздушные силы Украины могут использовать обещанные Западом истребители F-16 для создания засад. Об этом в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал командир специальной истребительной группы, использующей самолеты Су-30СМ.

По его словам, российские военные понимают, что украинские противники будут идти на различные хитрости, однако российский Су-30СМ во всем превосходит F-16 — и по маневренным характеристикам, и по вооружению. К тому же у российского истребителя совершеннее и современнее прицельный комплекс.

«Я думаю, что проблем не должно возникнуть. Мы давно готовимся к встрече с этими самолетами, изучаем, уже разработаны тактические приемы. Мы готовы», — резюмировал летчик.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что российские летчики уже знают сильные и слабые стороны F-16. Поэтому при встрече с украинскими самолетами в небе пилоты будут загонять их в условия, в которых российские истребители точно будут в выигрыше.

Накануне ФСБ России сообщила, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, пообещали $3 млн и гражданство Италии. Его также пытались запугать угрозами в адрес родственников. Что за самолет хотели угнать и мог ли летчик сделать это в одиночку, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее на Украине заявили, что страна «позорно» подставляет под удар собственные самолеты.

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