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Проводимые Венгрией встречи ЕС попали под бойкот двух стран

Helsingin Sanomat: Швеция и Финляндия бойкотируют встречи ЕС в Венгрии

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Global Look Press

Швеция и Финляндия намерены бойкотировать министерские встречи Евросоюза, проводимые в Венгрии из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Helsingin Sanomat.

Отмечается, что премьер-министры Швеции и Финляндии Ульф Кристерссон и Петтери Орпо пришли к соглашению по этому вопросу 10 июля. Бойкот означает, что две страны не станут отправлять министров на встречи ЕС, проводимые Венгрией в рамках ее председательства в Евросовете.

Бойкот продлится до конца июля, но подобный саботаж может продолжиться в зависимости от действий Венгрии , говорится в материале.

До этого издание Politico писало, что страны Европейского союза могут бойкотировать организованные Венгрией встречи с министрами организации из-за недавнего визита Орбана в Россию. 10 июля представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор получил большую долю критики со стороны коллег на закрытой двухчасовой встрече.

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО.

Ранее в Словакии вступились за Орбана, посетившего Россию.

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