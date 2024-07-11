Байдена сравнили с героем повести про доктора Джекила и мистера Хайда

Поведение президента США Джо Байдена напоминает поведение героя повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», где в одном персонаже скрываются личности доброго и общительного человека и погрязшего в пороках негодяя, которые не знают о существовании друг друга. Такую аналогию приводит Fox News.

«Демократы сталкиваются с аналогичной ситуацией в отношении президента, поскольку есть два Джо Байдена. С 10 утра до 4 часов дня работает телесуфлер Джо, который, если прищуриться, все еще кажется способным стать президентом, а потом, ну, в общем, появляется другой Джо Байден. Проблема, очевидно, в другом Джо Байдене, который появляется после захода солнца, что является известным неврологам феноменом», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что зачастую Байден выглядит как «старик, неспособный закончить предложение, смотрящий пустыми глазами, в которых нет признаков понимания».

Как пишет Fox News, в связи с этим перед демократами стоит вопрос не в том, какая из версий президентов США «настоящая», а в том, насколько страна безопасна при таком главе государства.

До этого сообщалось, что среди представителей Демократической партии США и ключевых доноров политического объединения растет отчаяние, поскольку усилия с целью убедить Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом.

Ранее стало известно, что помощники Байдена больше года скрывали его реальное состояние.