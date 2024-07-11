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В Германии объяснили, к чему приведет травля Орбана со стороны политиков ЕС

Политолог Рар: травлей Орбана Брюссель признает раскол Евросоюза

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Алексей Майшев/РИА Новости

Германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал намерение европейских политиков досрочно прекратить председательство Венгрии в Евросовете. По мнению эксперта, открытое голосование по данному вопросу вынудит Брюссель признать раскол в ЕС.

Он отметил, что членам Евросоюза придется рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, чтобы найти предлог для санкций против Будапешта, поскольку напрямую снять Венгрию с председательства в Совете Европы сложно.

«Для того чтобы решение по Венгрии было принято, за него должны проголосовать все 27 стран. Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — пояснил Рар.

При этом он не исключил, что страны ЕС попытаются надавить на Фицо, чтобы тот изменил свое решение.

11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Евросоюз не отказывается от идеи досрочного прекращения председательства Венгрии в сообществе.

Находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, дипломат заявил, что на эту тему уже «появляются креативные идеи», однако он не хочет заранее раскрывать их, чтобы не свести усилия по их продвижению на нет.

С 1 июля 2024 года председательство в Евросовете по ротации перешло к Венгрии. После этого Орбан посетил Киев, Москву, Пекин, затем отправился в Вашингтон. Также он анонсировал визиты в ряд других стран с целью урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в ЕС захотели провести встречу ради обсуждения «нарушений» Венгрии.

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