Минск предложил сформировать миссию БРИКС по наблюдению за выборами

Белоруссия предлагает рассмотреть вопрос о создании миссии БРИКС по наблюдению за выборами. Об этом заявила председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания страны Наталья Кочанова, пишет ТАСС.

«Усилению авторитета БРИКС может способствовать формирование миссии ее наблюдателей, которая будет оценивать выборы исходя из фактического соответствия принятым стандартам», — сказала она.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что целью председательства России в БРИКС является создание условий для развития всех стран – участниц объединения.

Глава государства отметил, что объединение открыто для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами. По его словам, БРИКС отражает интересы государств как глобального Юга, так и глобального Востока.

Незадолго до этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что объединение БРИКС за прошедший год превратилось в новый центр многополярного мира и с каждым годом только упрочивает свои позиции.

Ранее Путин допустил появление структуры БРИКС.